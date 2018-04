Bij Lierse zitten ze sinds 7u opnieuw samen voor overnamedossier

Woensdagavond is er tot middernacht gesproken en onderhandeld over de overname van het noodlijdende Lierse. De gesprekken - met David Nakhid en een tweede partij - zijn vanochtend in alle vroegte voortgezet.

"We hopen alles vandaag rond te krijgen, zodat ons licentiedossier op tijd naar het BAS kan", klinkt het bij Lierse.

Vandaag loopt "de eerste conclusietermijn" af voor Lierse. De "tweede conclusietermijn" is op 2 mei en tot dan kan Lierse nog nieuwe stukken aan zijn dossier toevoegen.

Op 3 mei buigt het BAS zich over het dossier van Lierse en ten laatste op 10 mei volgt een uitspraak over de licentie van de club.