Witte rook boven Lisp? Bestuur ontkent akkoord: "Hopelijk vanavond wel"

Lierse zit al een heel seizoen in financieel moeilijke papieren met onbetaalde en te laat betaalde salarissen van jeugdtrainers, medewerkers en spelers.

CEO Jan Van Elst en enkele medewerkers zochten al maanden naar een overnemer. David Nakhid, die een voetbalacademie heeft in Libanon met banden met Qatar, was lang een van meest concrete kandidaten in beeld.

Iets meer dan een maand geleden staakten de Lierse-spelers 1 dag uit onvrede omdat ze een zoveelste deadline zagen passeren. De club van de Egyptische eigenaar Maged Samy miste zowel in eerste als in tweede aanleg een licentie voor de Licentiecommissie. De belofte dat Samy de schulden zou aflossen, was niet voldoende.

De Licentiecommissie moet de continuïteit van een club bewaken - dé vereiste voor een licentie. Een overnemer is daarvoor nodig. "We hopen dat er vanavond witte rook zal zijn", aldus nog Bruynseels. De tijd begint immers te dringen wil Lierse met een volledig dossier naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport kunnen trekken. Het BAS kan in beroep nog een licentie toekennen.