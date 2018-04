Vercauteren fijntjes: "Misschien feest Brugge nog een tweede keer"

Brugge kleurde gisteren groen en zwart. Spelers en staf van Cercle groetten de supporters tijdens een boottocht op de reien. Daarna ging het richting stadhuis en markt.

"Ik ben niet meteen een feestbeest, ik ben eerder afstandelijk", vertelt coach Frank Vercauteren aan Sporza. "Afwachten of ik me zal laten gaan, maar genieten doe ik sowieso."

"Ik vind het mooi voor de stad. Zij zetten zich vaak in voor het voetbal. En misschien zit er dit jaar nog een tweede feest in voor Brugge", grijnst de oud-speler en -coach van Anderlecht.

Gaat hij volgend jaar met Cercle aan de slag in de hoogste afdeling? "Dat weet ik niet", antwoordt Vercauteren, "dat hangt af van het verdere verloop van de onderhandelingen. Vandaag houd ik me daar niet mee bezig, vandaag is het genieten."