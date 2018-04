Lommel al voor de start van de play-offs zeker van promotie naar 1B

Het huidige seizoen is nog niet voorbij, maar toch is al duidelijk wie er volgend jaar in 1B zal aantreden. OHL, Beerschot Wilrijk, Westerlo, Roeselare, Union en Lierse blijven in de reeks. KV Mechelen komt als degradant over uit 1A en neemt de plaats in van Cercle Brugge. Tubeke verdwijnt naar eerste amateur en Lommel komt er opnieuw bij.

Sportief is Lommel eigenlijk nog niet zeker van promotie naar 1B want de top 4 uit eerste amateur moeten nog aan hun play-offs beginnen. Maar het is wel de enige club die een licentie op zak heeft. Seraing kreeg ook een licentie maar kan mathematisch de top 4 niet meer halen. Knokke en Deinze vroegen geen licentie aan, Dessel Sport kreeg er geen. Die laatste club besloot deze week om niet naar het BAS te trekken om alsnog een licentie te krijgen en zo is Lommel dus de enige overgebleven kanshebber op promotie.

Er lopen wel nog twee andere zaken bij het BAS die de samenstelling van 1B eventueel nog overhoop zouden kunnen gooien. Zo hoopt KV Mechelen alsnog in 1A te blijven door de licentie van Moeskroen aan te vragen. Lierse moet nog een licentie voor 1B versieren voor het BAS.