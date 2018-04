Halle-Gooik verovert voor de derde keer Beker van België

Halle-Gooik was oppermachtig in de finale. Manager Lieven Baert was dan ook erg tevreden na afloop. "Wij kunnen een wedstrijd echt in handen nemen. We hebben gedomineerd van begin tot einde. We hebben een geweldige doelman en kunnen ook scoren op de beslissende momenten."

"We hebben een grote kern en daardoor zijn onze wissels nooit een verzwakking. Zo willen we het tempo hoog houden."

"Wennen doet zo'n bekerwinst nooit. De mensen denken soms dat het vanzelf komt, maar we hebben hier heel hard voor gewerkt. Ons doel is om ook de titel te winnen. We moeten opnieuw die dubbel pakken."