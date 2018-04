KV Mechelen strikt Swinkels: "KVM helpen om weer naar 1A te gaan"

Arjan Swinkels was de voorbije jaren een sterkhouder in de defensie van Beerschot Wilrijk, maar een verlengd verblijf op het Kiel zat er na moeizame contractbesprekingen niet in.

KV Mechelen greep zijn kans en Swinkels tekende voor één seizoen. "Ik wil KVM helpen om weer naar 1A te gaan", vertelt de Nederlander op de clubsite van de degradant.

"De centrale verdediger moet met zijn typerende winnaarsmentaliteit de Mechelse defensie de nodige strijdkracht en ervaring bijbrengen", zegt zijn nieuwe werkgever.