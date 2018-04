Lommel dankzij licentiecommissie al bijna zeker van ticket voor 1B

Slechts vier van de zestien clubs in de eerste klasse amateurs vroegen een licentie voor 1B aan. Van dat viertal kregen enkel Lommel SK en FC Seraing groen licht van de Licentiecommissie. Daardoor lijkt Lommel de enige licentiehouder te worden in de play-offs met de top 4, waardoor het automatisch zeker is van promotie

De club staat met 62 punten ruim aan de leiding. Seraing moet met nog drie speeldagen te gaan bovendien nog 7 punten goedmaken op Deinze om een plaats in de nacompetitie af te dwingen.

Dessel Sport, dat met 11 punten achterstand op Lommel derde is, overweegt wel nog in beroep te gaan tegen de licentieweigering.

KMSK Deinze diende een aanvraag voor een 1B-licentie in, maar trok die vorige week op de valreep in. "De kans op promotie is toch zo goed als nihil. De kosten die we moesten maken om aan de licentievoorwaarden te voldoen liepen ook nog eens op tot 200.000 à 300.000 euro. We hebben wijselijk beslist om in de amateurreeksen voort te gaan."

Virton vroeg een licentie voor eerste amateur aan, maar kreeg die niet. Rode lantaarn Patro Eisden vroeg geen licentie voor nationale amateur aan en degradeert automatisch.