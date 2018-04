RWDM viert tweede titelfeest op rij ondanks nederlaag

RWDM is op drie speeldagen van het einde al zeker van de titel in tweede amateur C. Het had niet eens een overwinning nodig om feest te vieren. Het ging met 2-1 onderuit op het veld van Charleroi, de nummer drie in de stand. Het was nog maar de tweede nederlaag voor RWDM dit seizoen.

Maar ook Luik, de eerste achtervolger, liet een steek vallen op bezoek bij Durbuy. Het verschil tussen de twee clubs blijft zo 10 punten en dat is onmogelijk nog bij te benen voor Luik.

RWDM pakt zo zijn tweede titel op rij. Vorig jaar pas promoveerde het vanuit derde amateurklasse.