Zo ziet de nieuwe hoofdtribune van degradant KV Mechelen eruit

1A of 1B: de bouw van een nieuwe businesstribune stond sowieso gepland bij KVMechelen. “De middelen zijn er, de plannen getekend en we hebben met Verelst een bouwpartner die ons de komende vijf seizoenen ondersteunt”, zegt Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen.

“Belangrijk is ook dat de bouw van de nieuwe tribune geen impact heeft op het voorziene sportieve budget.”

De nieuwe tribune telt vier verdiepingen. Op 11 april beginnen de werken. "De kranen worden de komende dagen gezet en dan gaat de grote hamer ertegen”, gaat Somers verder.

"We bekijken nog wanneer we dan exact een moment kunnen prikken voor wie letterlijk een stukje hoofdtribune wil meenemen. Een stoeltje zal je jammer genoeg niet kunnen afhalen, want die worden opnieuw gebruikt, op de tribune achter het doel."