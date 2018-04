Wadi Degla laat Lierse niet vallen in zoektocht naar nieuwe licentie

Er lijkt toch weer een klein beetje reden tot vieren bij Lierse. Er lijkt toch weer een klein beetje reden tot vieren bij Lierse.

Wadi Degla, de holding die eigenaar is van Lierse, laat de geplaagde club uit 1B nog niet in de steek. Het zou nog voldoende geld in de club willen investeren zodat die een nieuwe licentie zou kunnen aanvragen. Lierse verdedigt het dossier vandaag voor de licentiecommissie. Een beslissing volgt op 15 april.