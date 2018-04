Heeft Lierse zijn laatste match gespeeld? "Doet enorm veel pijn aan supportershart"

Teammanager Roel Rymen wou niet al te veel details geven over het heikele dossier. “Eergisteren hebben we een communiqué gestuurd, nu reageren we niet meer tot er iets officieels te melden is."

"Er hangt een overname in de lucht. Die gesprekken blijven lopen. Ik heb nog goeie hoop, al duurt het allemaal wel lang. Iedereen is heel ongeduldig en dat is ook te begrijpen. Maar zolang de onderhandelingen lopen, heb ik er vertrouwen in."



Hoe leeft de situatie bij de spelers? "Het is voor iedereen heel lastig, voor de spelers, de supporters, het personeel, de jeugd, de leveranciers, … Deze spelersgroep heeft al wat watertjes moeten doorzwemmen. We kunnen tegen een stootje. Maar we staan inderdaad een maand achter met de betaling van de lonen."

"Er zijn extrasportieve problemen, maar het zijn profspelers en ze doen wat ze graag doen. Ze kunnen de zorgen van zich afspelen. Play-off II is een vergiftigd geschenk. Het zijn wel mooie matchen, maar we mikken zeker niet op Europees voetbal. Dat zou een beetje te gek zijn. Of we deze play-offs zullen uitspelen? Uiteraard."