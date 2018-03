Van Winckel: "Met Beerschot Wilrijk streven naar top 8 in 1A met 30% eigen jeugd"

Van Winckel werkte al meer dan 7 jaar in de regio. Met de Nederlandse coach Bert van Marwijk leidde hij de nationale ploeg naar het WK in Rusland.

“Ik wou een coach die zich kon focussen op de ontwikkeling van het eerste elftal. Zo had ik mijn handen vrij om te ontwikkelen in het voetbal door coaches op te leiden en jeugdcompetities te organiseren. De appreciatie van onder meer FIFA, waarin Saudi-Arabië werd geprezen als het best ontwikkelende land, was fijn. Kijk maar naar de resultaten in de laatste wedstrijden waarin we Japan versloegen en de evenknie waren tegen Australië.”

“Toen ik hier kwam, hebben we het land ingedeeld in technische departementen en gelinkt aan verschillende voetbalclubs met een maximumafstand van 200 km. Jonge spelertjes werden in het recente verleden maar al te vaak in een vliegtuig of hotel geduwd. De jongeren creëerden geen mentale weerbaarheid en elke sociale context ontbrak. De ledenaantallen zijn ondertussen vertienvoudigd en de ouders kunnen eindelijk het voetbal samen met hun kinderen beleven.”