Bob Peeters: "Hoop dat ik in toekomstplannen van Westerlo pas"

Westerlo is de enige club in 1B die nog niet in buitenlandse handen is. Wynants beseft dat het steeds moeilijker wordt om de buitenlandse aanbiedingen af te wimpelen. "We hadden ook al contact met verschillende ploegen over een mogelijke fusie. Maar dan zou je al iemand moeten vinden die in een nieuw stadion wil investeren.”

“1B is en blijft wel degelijk een kerkhof: van de 8 ploegen werden er al 7 overgenomen. Ik zal geen namen noemen, maar in sommige ploegen verdienen spelers in 1B meer dan in 1A."

“In 1A beschikten we nog over een budget van 2,8 miljoen euro. In tweede klasse moet je het plots met 600.000 euro minder doen. Bovendien misloop je een vol huis tegen toppers uit de G5 of KV Mechelen. Tubeke komt misschien met 20 man op bezoek, ook Union en Cercle tellen nauwelijks 35 supporters.”

“Onze abonnementen vliegen ook niet meer de deur uit. Zo daalden de abonnementen in de business-seats van 550 naar 250. Ook de reclame-opbrengsten daalden met de helft. En sommige spelers beschikken nog steeds over een contract uit eerste klasse. Al die factoren maken dat je budget zeker gehalveerd wordt.”