Hernan Losada stopt straks als voetballer, maar blijft op het Kiel

Losada zette in 2006 zijn eerste passen op Europese bodem bij Germinal Beerschot, waar Anderlecht hem in 2008 wegplukte. Zijn verblijf bij de Belgische recordkampioen werd geen succes, waarop hij uitgeleend werd aan Heerenveen en Charleroi.

In 2011 koos hij andermaal voor Beerschot, waarmee hij in 2013 uit eerste klasse degradeerde. Losada trok naar Lierse. Beerschot ging failliet, maar herrees als Beerschot Wilrijk uit zijn as.

Losada koos een derde keer voor de club van zijn hart: in 2015 ging de routinier in derde klasse B voetballen. Het sprookje van 4 opeenvolgende promoties kreeg in de titelbarrage van 1B geen vervolg: Cercle Brugge hield Beerschot Wilrijk uit eerste klasse A.