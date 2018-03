Beerschot boos op Cercle én KBVB: "Alle truken van Breydelse kermis"

De investeerders en het bestuur van KFCO Beerschot Wilrijk vinden het noodzakelijk om even te reageren op een aantal gebeurtenissen.

Op de eerste plaats willen we onze trouwe fans bedanken voor de steun tijdens het afgelopen seizoen. Een seizoen dat in mineur is geëindigd, maar over het ganse kampioenschap beschouwd zijn we méér dan trots op de behaalde resultaten en het voetbal dat we op de mat hebben gebracht.

Onze sportieve ambitie in dit eerste jaartje 1B was immers bij de top 4 geraken en zo de play-downs vermijden. Het is uiteindelijk de finale geworden.