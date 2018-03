Hoe warm wordt KV Mechelen onthaald in 1B? "1B wordt mooier, 1A boet in"

Herman Wijnants, manager bij KVC Westerlo, had vooraf geen voorkeur voor KV Mechelen of Eupen. Wijnants ziet Mechelen wel graag komen naar 1B.

"Sportief gezien is de komst van KV Mechelen een zegen. Het is een club die goede supporters meebrengt en heel positief ingesteld is. We vinden hun degradatie dan ook vooral jammer voor de mensen van Mechelen zelf."

"Of Mechelen een betere ploeg zal meebrengen dan Eupen zou hebben gedaan? Dat weet je nooit zeker. Als je ziet dat ze allebei ruim winnen op de laatste speeldag, zit er in elk van beide ploegen heel wat potentieel."

"KV Mechelen is wel sowieso een meerwaarde voor 1B. Op vlak van attractief voetbal zijn ze zeker een grotere troef dan Eupen. Er spelen ook veel meer Belgen bij Mechelen en bovendien is de club in Belgische handen. Dat is toch heel wat anders dan het opnemen tegen een ploeg die geleid wordt door Qatari."