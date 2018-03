Cercle zit verveeld met veldbestorming: "Zullen alle kosten vergoeden"

Het is zeker haalbaar om het op tijd in orde te krijgen voor de start van de play-offs. Een volledig nieuwe grasmat is in ieder geval niet nodig.

Het is zeker haalbaar om het op tijd in orde te krijgen voor de start van de play-offs. Een volledig nieuwe grasmat is in ieder geval niet nodig.

"Ik vermoed dat de schade nog wel meevalt", zegt CEO Marc Vanmaele. "Het veld is zeker niet kapot. Er heeft wel een podium opgestaan en er zijn wat kleine brandvlekken door het vuurwerk."

"Uiteraard zullen wij de schade vergoeden. We zijn vanochtend al samengekomen met de mensen van Club Brugge en de verantwoordelijken voor het onderhoud."

"We hebben ook advies gevraagd aan de firma waar we normaal gezien mee werken. Ik verwacht ten laatste morgen een definitieve offerte. En onze eigen greenkeepers kunnen ook veel doen. Daar zijn ze nu al mee begonnen. Een volledig nieuwe grasmat is in ieder geval niet nodig."

"Het is zeker haalbaar om het op tijd in orde te krijgen voor de start van de play-offs. We hadden voor volgende week vrijdag ook een oefenmatch tegen KV Kortrijk gepland, maar uit eerbied voor het terrein en voor Club Brugge zullen we die op een andere locatie spelen."