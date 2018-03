Beerschot Wilrijk vangt bot: Maes blijft geschorst voor match tegen Cercle

Alexander Maes slikte vorig weekend een rode kaart in de heenmatch tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge. De middenvelder kreeg eerst een schorsing van 2 matchen, maar dinsdag maakte de Geschillencommissie daar 1 speeldag schorsing van.

Maar Beerschot Wilrijk aanvaardde ook die straf niet, omdat er een procedurefout gemaakt is. Het secretariaat van de Geschillencommissie had de beslissing over de schorsing op woensdag in plaats van dinsdag doorgestuurd naar Beerschot Wilrijk.

Met de hulp van sportadvocaat Johnny Maeschalck wou Beerschot Wilrijk Alexander Maes in beroep vrijpleiten. Maeschalck vroeg tijdens zijn pleidooi om uitstel in de tuchtprocedure tegen Maes.

De advocaat vond het niet kunnen dat de zitting door uitzonderlijke omstandigheden vanochtend plaatsvond in plaats van volgende week dinsdag of vrijdag, zoals het reglement voorschrijft. "De fout van de administratie van de commissie mag Maes niet aangerekend worden", zei Maeschalck.