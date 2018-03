Beroep Beerschot Wilrijk is zaterdagochtend, eventuele schorsing Maes gaat in om 18u

Alexander Maes kreeg vorige week rood in de heenmatch van de finale. Alexander Maes kreeg vorige week rood in de heenmatch van de finale.

De beroepsprocedure voor Alexander Maes zorgt voor beroering bij Beerschot Wilrijk. De uren zijn nu bekend: morgenochtend om 9.30u is de zitting. Een eventuele schorsing gaat in om 18u, de return van de 1B-finale tegen Cercle is om 20u in Brugge. Cercle Brugge komt ondertussen tussen in de zaak om zijn rechten te vrijwaren.