Superfans Hellebaut en Marec over Cercle-Beerschot: "Logisch dat ik zenuwachtig ben"

Tia Hellebaut heeft de lotgevallen van Beerschot Wilrijk de voorbije jaren van nabij gevolgd. "Marc Schaessens, ex-speler van Beerschot, is familie van mij. Ik heb de liefde voor de club vanaf jonge leeftijd meegekregen. Mijn papa gaat nu nog altijd naar alle thuismatchen."

"Ik was er zelf bij in de thuismatch tegen Cercle en zal er morgen ook weer bij zijn, maar dan wel op groot scherm in het Kiel."

"Ik ben toch wel zenuwachtig. Dat is logisch, want we kunnen een beetje geschiedenis schrijven. Iedereen is overtuigd van een goeie afloop, al weten we ook dat het nog kan mislopen."