Beerschot Wilrijk legt bom onder promotieduel: mag geschorste Maes spelen of niet?

Ook voor Damen is het koffiedik kijken wat er morgen zal gebeuren. "Volgens ons is de oproeping niet ontvankelijk. Ofwel krijgen we te horen dat Alexander wel of niet mag spelen, ofwel dat het een foutieve oproeping is."



"Men gunt ons sowieso onvoldoende tijd om onze verdediging op een degelijke manier te ontwikkelen. Dat is volgens mij ook in strijd met het Europese verdrag. Iedereen moet z'n rechten van verdediging op een grondige manier kunnen ontwikkelen."



"We kunnen uitstel vragen, maar dat is zeer uitzonderlijk. We kunnen ook verstek laten gaan, maar dan zit je nog altijd met een probleem. Als men achteraf zegt dat je Maes niet mocht opstellen, dan verlies je die wedstrijd. Dit is ongezien."