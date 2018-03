Cercle Brugge-Beerschot Wilrijk breekt nu al alle records in 1B

Beerschot Wilrijk ontving Cercle Brugge vorige zondag in de heenwedstrijd van de promotiewedstrijden tussen de twee periodekampioenen van 1B. Het Kiel was met 11.750 toeschouwers uitverkocht. De thuisploeg won de wedstrijd met 1-0.

De return nu zaterdag in het Jan Breydelstadion zal het record dat Beerschot Wilrijk dit seizoen in 1B vestigde nog wat scherper stellen. Twee dagen voor de wedstrijd heeft Cercle immers al 12.700 kaartjes aan de man/vrouw gebracht.

"Dat Cercle Brugge over straffe supporters beschikt, wisten we natuurlijk al. Maar dat de populariteit voor het treffen tegen Beerschot Wilrijk zo intens was, is werkelijk uniek", meldt Cercle. De vereniging heeft beslist ook de Oost-tribune open te stellen.