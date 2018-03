Duffel stopt samenwerking met Czerniatynski

"Door de tegenvallende resultaten van de voorbije weken ziet het bestuur zich jammer genoeg genoodzaakt om de samenwerking met Alex Czerniatynski stop te zetten", klinkt het bij de club uit de tweede amateurklasse B. "Assistent-coach Marc Ghys neemt over tot het einde van het seizoen."

Na een 1 op 18 is Duffel weggezakt naar de onderste regionen in tweede amateurklasse B. Het bestuur geeft wel toe dat Czerniatynski niet in de allerbeste omstandigheden kon werken. Op training kon de coach lang niet op de volledige kern rekenen.