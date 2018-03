Beerschot Wilrijk moet geschorste Maes missen tegen Cercle

Maes kreeg rood in de heenwedstrijd van de finale. Maes kreeg rood in de heenwedstrijd van de finale.

Beerschot Wilrijk kan in de terugwedstrijd van de titelfinale geen beroep doen op Alexander Maes. De Geschillencommissie van de KBVB heeft de middenvelder een match geschorst na de rode kaart die hij in de heenwedstrijd pakte. Ook de geblesseerde Van Hyfte is er waarschijnlijk niet bij.