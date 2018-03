Beerschot Wilrijk kreeg 1.400 tickets voor het bezoekersvak in het Jan Breydelstadion. De vraag is uiteraard veel groter dan het aanbod, maar Beerschot Wilrijk zal zaterdagavond een groot scherm plaatsen in het Olympisch Stadion.

Tribune 3 wordt geopend voor de supporters. Zo'n 4.500 fans zullen de match op een groot scherm van 100 m² kunnen bekijken. Het evenement is gratis, maar een toegangsticket is wel noodzakelijk.