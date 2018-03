Dave Peters: "Cercle Brugge flitst, Beerschot Wilrijk swingt"

Beerschot Wilrijk staat in de finale als winnaar van de eerste periode. Dave Peters: "Het team van Marc Brys beschikt over een sterk collectief, aangevuld met de individuele klasse."

"Beerschot Wilrijk is op zijn best met Messoudi. Als hij uitzakt en regisseert, kunnen Losada en slangenman Placca optimaal profiteren."



"Achterin was waterdrager Pietermaat een van de belangrijkste figuren. Als verdedigende middenvelder liep hij alle gaten dicht. Onwaarschijnlijk." Maar Pietermaat is out met een enkelbreuk.

De teamgeest is de grote sterkte van Beerschot Wilrijk. "Op het Kiel beschikken ze over een vriendengroep die een doel nastreeft. Die groep hangt echt goed aan mekaar, alsof je binnenstapt in een kantine van een lagereklasser”, vindt Peters.