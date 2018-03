Brys: "Dit moet het moment zijn om de stap naar eerste te zetten"

Cercle Brugge keek Beerschot Wilrijk vier keer in de ogen en won drie keer. Zijn de West-Vlamingen dan favoriet? "Als je de budgetten naast elkaar legt, is het duidelijk. Als je de premies van de trainers vergelijkt, dan is het ook overduidelijk", zegt Brys. "We spelen voor wat we waard zijn. We hebben zeker geen angst."

Enkele weken geleden gaf Beerschot tegen Cercle in de slotminuten nog een 2-0-voorsprong uit handen. Cercle won alsnog met 2-3. "Ik hoop dat die match nog deels in onze hoofden zit. De wedstrijd was gespeeld, maar er was concentratieverlies en toen slikten we nog drie goals."

Beerschot Wilrijk kan voor de vijfde keer op een rij promotie vieren. Gaat het niet wat te snel? "Neen, dat denk ik net niet. Ik denk net dat dit het moment moet zijn om de stap te zetten. Het is nooit te vroeg. Ik denk dat het alleen maar moeilijker zal worden om uit 1B te geraken, want de budgetten stijgen bij alle clubs."

"Wat als het misloopt? Dat zou een serieuze klap zijn, voor mezelf en voor de spelersgroep. Maar iedereen heeft zijn eigen motivatie. Sommigen willen tonen dat ze eerste klasse waardig zijn, anderen willen daar van proeven."