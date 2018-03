Cercle Brugge: "We zijn de favorietenrol nooit uit de weg gegaan"

"Voor het seizoen hadden we al gezegd dat we één doel hadden: promoveren. Die horde is genomen en nu gaan we voluit voor de promotie", opent Cercle-voorzitter Frans Schotte.

"Als het mislukt, dan hebben we maar één opdracht: het volgend seizoen beter doen. Dat betekent dat we opnieuw moeten kijken om een nog sterkere ploeg op de been te brengen."

"Maar we moeten onze plaats in eerste klasse proberen te krijgen en daar een stabiele factor worden. En we moeten af en toe een prik uitdelen aan de ploegen die hoger in de rangschikking staan. Dat moet onze ambitie zijn."