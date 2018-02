Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge eindigen competitie met gelijkspel

Beerschot Wilrijk kreeg in zijn laatste reguliere wedstrijd bezoek uit Lier. In een mooi gevuld Kiel maakte de thuisploeg de beste start, maar het was Yagan die halfweg een kansarme eerste helft met een heerlijke knal de 0-1 op het bord zette.

Na de rust zocht Beerschot Wilrijk de gelijkmaker en die kwam er in de 90e minuut: Hoffer knikte de 1-1 tegen het net. Dat was toch een opluchting voor Beerschot Wilrijk, dat komende week de eerste match tegen Cercle Brugge in eigen huis speelt.

In Brugge kwam ook Cercle niet verder dan een gelijkspel. Westerlo opende iets voorbij het halfuur de score: Van Eenoo kreeg te veel ruimte en plaatste de bal mooi binnen, 0-1.

Cercle kwam met een experimenteel team in de wei en hield het beste voor de tweede helft. Tormin stelde na 72 minuten gelijk. Daar bleef het bij.

In Roeselare-OHL en Tubeke-Union werden de doelpunten ook telkens netjes verdeeld: 1-1.

Met deze wedstrijden zit de competitie in 1B erop. Periodekampioenen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge kruisen de degens om te stijgen naar 1A, OH Leuven en Lierse nemen deel aan POII. Roeselare, Union, Westerlo en Tubeke spelen de play-downs.