Beerschot Wilrijk en Cercle strijden op 4 en 10 maart tegen elkaar

Cercle Brugge verzekerde zich afgelopen weekend van de tweede periodetitel. Daardoor mag het in twee finalewedstrijden Beerschot Wilrijk in de ogen kijken. De Antwerpenaren wonnen eerder in het seizoen de eerste periode.

Omdat Cercle Brugge het hoogste zal eindigen in de eindrangschikking - één speeldag voor het einde in 1B is dat een zekerheid - mag Cercle de terugmatch in eigen huis afwerken.

Beerschot Wilrijk speelt dus eerst thuis. Dat is op zondag 4 maart om 16u. De return is op zaterdag 10 maart om 20u in het Jan Breydelstadion.