Beerschot Wilrijk mist sterkhouder Pietermaat in promotiematchen

Dit is klote. Een breuk is sowieso erg, maar nu dit zo dicht bij de apotheose van het seizoen gebeurt, komt dit dubbel hard aan.

In die wedstrijden kan Beerschot Wilrijk geen beroep doen op Tom Pietermaat. De middenvelder brak bij een tackle zijn enkel en staat enkele maanden aan de zijlijn. Dat is een flinke streep door de rekening van de club, want Pietermaat is een van de sterkhouders in de ploeg.

"Dit is klote. Een breuk is sowieso erg, maar nu dit zo dicht bij de apotheose van het seizoen gebeurt, komt dit dubbel hard aan", zegt een zwaar aangeslagen Pietermaat op de website van Beerschot Wilrijk.

"Het ongeluk gebeurde in een duel zoals er in een match tientallen zijn. Maar deze keer voor mij met zware gevolgen. Morgen wordt beslist wat er met mijn enkel gaat gebeuren: operatie, pin in het gewricht: dat zien we later wel. Ik hoop dat de onbeschikbaarheid beperkt blijft tot een twee- of drietal maanden, zodat ik zeker de voorbereiding op volgend jaar niet mis."