Cercle-voorzitter: "Veel ploegen overleven degradatie niet zonder extra investeerders"

In een artikel in Het Laatste Nieuws worden vandaag de financiële cijfers van Cercle Brugge besproken. "Het is heel spijtig dat dat verschijnt, want het is complete onzin. De bedragen kloppen niet", zegt Schotte. "En het gat niet om tien of twintig procent, maar wel om veelvouden."

"Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een kapitaalsverhoging van 2,8 miljoen euro. Vraag de balansen maar op: het gaat om 1,9 miljoen euro. Het is het signaal dat de journalist niet weet waarover hij schrijft of slechte bronnen heeft geraadpleegd."