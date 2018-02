Beerschot Wilrijk haalt Oostenrijkse spits Rubin Okotie binnen

Beerschot Wilrijk won de eerste periode in 1B, maar met 5 op 12 loopt het de laatste weken wat minder vlot. In die laatste vier wedstrijden wist de Antwerpse club bovendien maar één keer te scoren. Om de scoremachine weer aan de praat te krijgen rekent Beerschot Wilrijk nu op Rubin Okotie.

De 30-jarige aanvaller werd als zoon van een Oostenrijkse moeder en Nigeriaanse vader in Pakistan geboren, maar koos uiteindelijk voor de Oostenrijkse nationaliteit. Voor Okotie is het niet zijn eerste passage in ons land. Zeven jaar geleden kwam hij al uit voor STVV. Hij speelde daarnaast onder meer voor Austra Wien, Nürnberg, Sturm Graz en 1860 München.

Z'n laatste club was het Chinese Beijing Enterprises, maar zijn periode daar werd geen succes. Zijn contract werd niet verlengd, waardoor Okotie transfervrij was.



Bij Beerschot Wilrijk komt Okotie weer samen met Jimmy Hoffer, met wie hij nog bij de Oostenrijkse nationale ploeg speelde. Tussen 2008 en 2016 verzamelde Okotie 18 caps. Hij nam deel aan Euro 2016 (foto), nadien werd hij niet meer opgeroepen.