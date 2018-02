Slechts vier amateurclubs vragen een licentie aan voor 1B

Lommel SK degradeerde vorig seizoen uit de Proximus League en wilde zo snel mogelijk terugkeren in het profvoetbal. De Limburgers voeren de stand aan in de eerste amateurklasse en verwachten geen problemen met het licentiedossier.

Eerste achtervolger, KSK Heist, vraagt geen proflicentie aan door financiële redenen. Ook het stadion, dat gehuurd wordt van de gemeente Heist-op-den-Berg, voldoet niet aan de voorwaarden. Nummer 3 in de stand, Knokke, vraagt om gelijkaardige redenen ook geen licentie aan.

Nummers 4 en 5, Dessel Sport en KMSK Deinze, hopen nog wel op de promotie en dienden een dossier in. Ook Seraing, dat momenteel nog op achtervolgen is aangewezen in het klassement, vraagt een proflicentie aan.

De deadline voor het indienen van het proflicentiedossier is op donderdag 15 februari. Clubs die geen aanvraag voor 1B indienden, kunnen per definitie niet promoveren naar de Proximus League.