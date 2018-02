Beerschot Wilrijk last teambuilding in om tij te keren: "Focus op finalematchen"

Marc Brys had het dipje na de periodetitel overigens verwacht. "Niet dat ik het ingecalculeerd had, maar we hadden er wel rekening mee gehouden. We zijn in de eerste periode fysiek en mentaal heel diep gegaan. Daar hebben we de voorbije weken een terugval van gekregen."

"Omdat die finalewedstrijden al in de hoofden van de spelers zat, hinkten velen op 2 gedachten. Dat is ten koste gegaan van het goeie voetbal en het puntengewin."

"Maar vanaf nu concentreren we ons voluit op die finalematchen. Daar kadert deze teambuilding perfect in."