"Ze maken het ons zo moeilijk dat we niet kúnnen promoveren"

Maar daar liggen de ambities niet (langer), zo vertelde Vincent Van Honsebrouck gisteren aan de verzamelde pers. De voorzitter van Knokke zegt dat er veel te veel van clubs gevraagd wordt als ze naar 1B willen stijgen.

"In het eerste jaar in 1B moeten we beschikken over 1.500 zitplaatsen en 2.500 staanplaatsen, plus een lichtcapaciteit van 800 lux. Dat zou op 4 april van dit jaar al in orde moeten zijn, terwijl we dan nog niet zeker zijn dat we zouden promoveren. Een overgangsperiode is er niet. Dat is dus een eerste probleem."

"Tweede probleem: in het tweede jaar moet je beschikken over een stadion met 7.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen. Dat is ook even slikken. Zeker als je ziet dat de meeste stadions in 1B momenteel leeg zitten. Mooie reclame, echt... De Pro League maakt het voor clubs als Knokke zodanig moeilijk dat we niet kúnnen promoveren."