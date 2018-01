Van Wijk staat na amper 3,5 maanden al opnieuw buiten bij Roeselare

Van Wijk nam op 28 september het roer over bij Roeselare. De Nederlander, zelf pas aan de kant geschoven door OHL, nam toen over van de ontslagen Arnauld Mercier. Van Wijk tekende een contract tot juni 2019, maar die datum haalt hij dus niet.

De trainer kon het tij niet keren in 1B. Met nog zes speeldagen op de kalender bengelt Roeselare onderaan de stand in de tweede periode. Bovendien staat het in de algemene stand 5e, daardoor zou de club play-downs moeten spelen.

De voorbije twee speeldagen pakte Roeselare nog wel 4 op 6, maar het zouden niet alleen de mindere sportieve resultaten zijn die de trainer genekt hebben. Hij zou ook geweigerd hebben een bepaalde Chinese speler op te stellen en dat kon het bestuur niet appreciëren.

Fred Vanderbiest was de assistent van van Wijk. Of hij overneemt of vertrekt, is nog niet duidelijk.