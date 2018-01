Onvrede bij Dender-fans: sfeertribune is voor fans van rivaal Aalst

De derby Dender-Eendracht Aalst vindt plaats op 28 januari, maar zorgt dus nu al voor beroering. Op de Facebook-pagina van "Sfeergroep Vak H2" wordt de beslissing om tribune H toe te wijzen aan de bezoekers op de korrel genomen.

"We betreuren dat er geen enkel overleg geweest is met de supportersclubs. Dit is zowat het lafste wat men de afgelopen jaren in het voetbal gezien heeft als het aankomt op omgaan met je eigen fans", klinkt het in het bericht.

De supporters zullen de derby aan zich laten voorbijgaan. "Spijtig genoeg moeten we de spelers en de staf hierdoor in de steek laten. Het zal een derby zijn zonder ons en zonder sfeeractie. We hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen. Wij zijn flagrant in de steek gelaten en op een achterbakse manier buitenspel gezet. We wensen Eendracht Aalst veel plezier met de extra thuiswedstrijd."