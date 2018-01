DCA: "Ambities waarmaken als hoofdsponsor was moeilijk"

"DCA is sinds dit seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Beerschot Wilrijk en dat heeft geleid tot een vrij intensieve samenwerking. We hebben samen naar de toekomst gekeken en zijn vrij snel tot de conclusie gekomen dat het moeilijk was om de ambities waar te maken vanuit een rol als hoofdsponsor", legt Luc Neefs de reden achter de overname uit.

"Deze investering is een logische stap. Dat bouwbedrijven investeren in clubs op te kunnen bouwen, is een cliché. Op lange termijn moet er misschien geïnvesteerd worden in stadioninfrastructuur, maar vandaag is dat zeker niet de focus."

"Er zijn vandaag dus geen plannen om het Kiel te verlaten. We willen de komende jaren proberen om onze ambities hier waar te maken. We willen wel op korte termijn wel de jeugdinfrastructuur aanpassen en een volledig nieuw jeugdcentrum bouwen."