Bouwbedrijf DCA neemt Beerschot Wilrijk over

DCA, een bouwbedrijf met hoofdzetel in Beerse, is momenteel al hoofdsponsor van Beerschot Wilrijk. Maar op het Kiel zijn ze ambitieus en dus was de club op zoek naar een investeerder. "We hebben het investeringsvoorstel van DCA unaniem goedgekeurd", laat Beerschot Wilrijk weten.

"Vanaf vandaag mogen we dus stellen dat Beerschot Wilrijk ook DCA is", zegt voorzitter Eric Roef. ""Door deze princiepsovereenkomst gooien we meteen ook onze ambitie op tafel. We willen op een zo kort mogelijke termijn promoveren naar 1A en onze club op het hoogste sportieve niveau consolideren."

"DCA zal de volgende 5 jaar een aanzienlijke kapitaalsinvestering voorzien en is ook vragen partij om door te gaan met het huidige bestuur en management van de club. Onze hoofdsponsor erkent ook het historische belang van het engagement van een aantal personen, zowel van Beerschot als van Wilrijk, en verbindt er zich uitdrukkelijk toe om dit naar de toekomst toe stipt te respecteren."

"Tenslotte zal DCA met onmiddellijke ingang de nodige aanpassingen uitvoeren met betrekking tot de infrastructuur van ons oefencomplex. De bouw van een volledig nieuw jeugdcentrum zal ook als belangrijke prioriteit worden behandeld."