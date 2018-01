Jimmy De Jonghe heeft een knap doelpunt gemaakt. Jimmy De Jonghe heeft een knap doelpunt gemaakt.

Jimmy De Jonghe heeft gisteren op een puike manier de score geopend in Tubeke - Beerschot-Wilrijk. Nadat zijn vrijschop in de muur was beland, ramde de linksachter de bal in de winkelhaak. Een beauty.