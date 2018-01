Lierse over incidenten: "Ik denk niet dat ons iets te verwijten valt"

Beerschot Wilrijk-voorzitter Eric Roef was verbaasd dat er geen net aanwezig was om de twee supportersclans te scheiden. "Voor de match heb ik tijdens het bestuursdiner gezegd dat we overwegen om daar een net te hangen", zegt Jan Van Elst.

"Maar dat lost ook niet alles op. Dat is niet de ultieme oplossing voor het probleem. Wij kunnen dat natuurlijk wel betalen, maar het is niet haalbaar om dat op korte termijn zomaar te realiseren."

"We zijn bereid om iets te veranderen als het echt nodig blijkt te zijn. Maar dat blijkt maar voor één ploeg echt nodig te zijn. We moeten dat afwegen. Het is misschien goedkoper om minder supporters van Beerschot toe te laten dan een net te hangen."