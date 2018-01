Voorzitter Beerschot Wilrijk: "Tot onze verbazing was er geen net"

"We mogen stellen dat er een provocatie is geweest en dat beide partijen daarbij betrokken zijn geweest", zegt Roef. "De eerste vuurpijl kwam uit het vak van Lierse, maar dat betekent niet dat de reactie goed te praten is."

"We gaan als club zeker met onze supportersclubs praten om dat in de toekomst te vermijden. Want dit kunnen we missen als kiespijn. We zullen proberen om de betrokkenen te achterhalen via tv-beelden.

"We moeten als club het standpunt innemen dat dit onaanvaardbaar is. Maar aan de andere kant heb ik ook veel rustige supporters gezien die woedend waren over wat er gebeurd is."

Hoe moet dat dan in de toekomst? "Gisteren is gebleken dat men de supporters beter op ruime afstand van elkaar zet. Blijkbaar lukt het niet zo goed tussen ons supportersgroepen. Daar had Lierse – gezien de vorige problemen – rekening mee moeten houden, maar tot onze verbazing heeft men dat niet gedaan."