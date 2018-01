Brys: "Als we hier nog 10 keer komen spelen, is het 10 keer boel"

Wat hier gebeurd is, is vermijdbaar

"In plaats van te zeggen: het is weer Beerschot, zou ik mij als organisatie eerder afvragen: hoe kunnen we dit voorkomen?", zegt Marc Brys, de coach van de bezoekers.

"Want wat er na de match gebeurd is, lijkt mij vermijdbaar door de supporterskernen iets meer uit elkaar te plaatsen."

"Als organisatie heb je ook de verantwoordelijkheid om preventief te werken. Als we hier nog 10 keer komen spelen en er verandert niets, dan is het 10 keer boel."