Beloften van profclubs spelen vanaf 2019-2020 in amateurreeksen

Ook het idee van Club Brugge-manager Vincent Mannaert om meer geld uit de tv-pot vrij te maken voor clubs die meer Belgen in de kern hebben is vandaag besproken.

"Maar het is nog te vroeg om daarover te beslissen. Wellicht komt dat later op tafel", klinkt het. "Zo'n eenzijdige maatregel zal ook niet veel veranderen aan de kern van het probleem. Er is een reeks maatregelen nodig. Daar zijn we mee bezig."

De Pro League wil eerst onderzoeken of het voorstel van Mannaert een eerder genomen beslissing niet ondermijnt. Zo heeft de Pro League in totaal 1 miljoen euro veil voor de 5 clubs die het beste scoren in de doorstroming van (jonge) spelers. CEO François opperde eerder al dat hij dat bedrag misschien wil verdubbelen.