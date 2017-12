Bob Peeters: "Het doel is om Westerlo in 1B te houden"

"Ik heb altijd een goeie band en een goed gevoel gehad met Westerlo. Door de vorige investeerder is de samenwerking abrupt geëindigd, maar toen ik zondag een telefoontje kreeg van manager Herman Wijnants kreeg ik zin om terug te keren. Hopelijk kan ik de club weer op de rails zetten", zegt Bob Peeters aan Sporza.

"De resultaten zijn momenteel niet goed. Er is kwaliteit, alleen is het mentaal wat moeilijk. De spelers moeten snel weer fris in hun hoofd zijn, zodat we zo snel mogelijk kunnen aanknopen met een overwinning."

Na 18 matchen staat Westerlo samen met Tubeke gedeeld laatste in 1B met 13 punten. Union (6e) telt al 7 punten meer, Roeselare (5e) al 12 punten.

"We moeten eerlijk zijn en beseffen dat we play-downs zullen moeten spelen. Het doel van Westerlo moet nu zijn om in 1B te blijven. We moeten keihard werken en de supporters tonen dat we er 100% voor gaan, want bij hen heerst de laatste weken toch wat negativisme."

"Ik wil bepaalde zaken bijbrengen: discipline op en naast het veld, voor elkaar vechten en als team het veld opgaan. Daarnaast keert iemand als Benji De Ceulaer terug na een blessure. Samen met Jens Naessens vooraan moet hij voor vuurwerk kunnen zorgen."