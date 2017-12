Colpaert neemt over van Still bij Lierse: "Maar er verandert niet veel"

Will Still deed het voortreffelijk als opvolger van Frederic Vanderbiest. Maar Still wist al langer wat hem boven het hoofd hing, want de 25-jarige Still beschikt niet over het juiste UEFA-diploma. Still mocht als interim-coach slechts 60 dagen T1 blijven.

Lierse haalt de "vervanger" uit zijn eigen staf: David Colpaert wordt officieel T1, Still wordt weer assistent. "Ik moet nu mijn diploma's halen", lacht Still bij Sporza.

"Maar op zich hebben we altijd samen beslist. Er verandert niet te veel. Maar Colpaert zal moeten rechtstaan en coachen. Ik heb het er helemaal niet moeilijk mee om een stapje terug te zetten. We wisten het op voorhand en we moeten de regels volgen."