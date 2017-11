Thaise eigenaar betaalt 100 OHL-supporters tickets voor wedstrijd Leicester City

Op 12 november zakten een honderdtal Leicester-supporters af naar Leuven op kosten van King Power om de wedstrijd van OHL tegen Roeselare te bekijken.

Nu is het de beurt aan de OHL-supporters om naar een wedstrijd van Leicester tegen Watford te gaan. Die wedstrijd wordt op 20 januari 2018 gespeeld. Zo wil King Power de twee clubs laten verbroederen.

Enkel de abonnees en diegenen die zich als vrijwilliger inzetten voor OHL komen in aanmerking. De 100 winnaars worden gekozen door middel van een loting. Na het bijwonen van de wedstrijd volgt er een rondleiding in het King Power stadium, de thuisbasis van Leicester City.

De steenrijke Thai Vichai Srivaddhanaprabha is de man achter King Power. Hij nam in 2010 Leicester City over en in augustus van dit jaar nam hij zijn 2e voetbalclub over, OH Leuven.