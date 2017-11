Nieuwe coach moet Tubeke helpen in degradatiestrijd

Demba was sinds mei aan de slag in Tubeke. Demba was sinds mei aan de slag in Tubeke.

Sadio Demba is niet langer de trainer van Tubeke. De rode lantaarn in 1B nam afscheid van zijn trainer. De club vond intern een opvolger. Philippe Thys wordt gepromoveerd tot T1. Het is al het 13e trainersontslag in het Belgische profvoetbal.