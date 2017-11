VIDEO: Rijke Leicester-baas trakteert 100 fans op weekendje Leuven: "We are OHL!"

Bij een aantal Leuvense fans is er nog argwaan tegenover de nieuwe eigenaar. Maar dat wuiven de Engelsen met een brede glimlach weg: "Dat is helemaal niet nodig. Het zijn echte voetballiefhebbers. Ze zullen Leuven trots maken."

"We voelen dat er een band is. We hopen dat onze eigenaars hier even succesvol zullen zijn als in Leicester", reageerde een man, die in 2016 de landstitel vierde met Leicester.

Eéntje zag al de voordelen: "Als OHL goeie spelers heeft, komen we die wel wegkapen."

De fans supporterden allemaal voor een Leuvense zege tegen Roeselare en daar zag het ook lang naar uit, maar door een flater van doelman Gillekens werd het alsnog 1-1.

Ze konden zich vandaag troosten met een bezoek aan AB InBev, de grootste brouwerij ter wereld in Leuven. Daarna gaat het weer richting Engeland. Binnenkort is het de beurt aan 100 OHL-fans om Leicester te bezoeken.